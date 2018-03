Alckmin é internado em SP após indisposição alimentar O candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi internado no Instituto do Coração da capital paulista devido a uma indisposição alimentar na noite de sábado, informou o coordenador de sua campanha. "Ele voltou ontem de Bogotá e cumpriu a sua programação na favela de Paraisópolis. E à noite teve uma indisposição", afirmou o deputado federal Edson Aparecido, coordenador da campanha de Alckmin, neste domingo. Alckmin viajou para a Colômbia na quarta-feira à noite para conhecer algumas políticas públicas nas áreas de segurança e transporte do país vizinho. Segundo o deputado federal, Alckmin está sob observação, mas passa bem. O candidato ainda não tem previsão de alta, mas "deve sair até amanhã", afirmou. "Como essa semana temos muita programação, e debate, é importante que ele descanse", disse Aparecido. (Por Fabio Gehrke)