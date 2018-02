Alckmin e FHC depõem no inquérito do mensalão O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (2001-2006 ), ambos do PSDB, prestaram depoimento ontem na Justiça Federal, em São Paulo, como testemunhas de defesa no processo do mensalão, suposto esquema de pagamento de propinas a deputados da base aliada do governo. Fernando Henrique foi convocado a pedido dos advogados dos ex-deputados Roberto Jefferson (PTB-RJ) e José Janene (PP-PR), dois dos 40 réus do mensalão. Alckmin depôs como testemunha de Jefferson, autor da denúncia sobre o escândalo que abalou o Congresso.