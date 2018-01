Alckmin é contra mandato de cinco anos para presidente O candidato do PSDB-PFL, Geraldo Alckmin, disse que é contrário à proposta de mandato presidencial de cinco anos com o fim da reeleição, idéia defendida ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, com mandato de cinco anos "vai ter eleições todos os anos". Ele disse que concordaria com a mudança se fossem alterados também os mandatos nas eleições proporcionais. "Não é bom ter eleição todos os anos. Quatro anos é um bom mandato se trabalhar desde o primeiro dia. Se a reeleição for bem regulamentada, não tem problema. Ninguém é obrigado a ser candidato", afirmou. Para o candidato, reeleição não pode ser uma questão programática. "Precisamos ter muito cuidado agora. Normalmente, o segundo mandato é continuísmo. O que não fez no primeiro, não faz no segundo. Acaba sendo pior, acomodado. Time novo, energia nova. Sempre dá uma pedalada maior e consegue avançar mais". Zona Franca Ele defendeu a manutenção dos incentivos da Zona Franca de Manaus, que foram prorrogados até 2023, e classificou como um equívoco do governo brasileiro ter aceito a China como economia de mercado. Com um recado positivo ao empresariado local, Alckmin disse que a Zona Franca é inegavelmente um modelo de sucesso. "Nós precisamos prever a inovação tecnológica e os avanços, e ir para frente", afirmou. Ele destacou que a Zona Franca é a principal atividade empregadora. "É um mecanismo de sucesso porque temos um estado bastante preservado sobre o ponto de vista ambiental e contribui com 100 mil empregos diretos ou terceirizados", afirmou ele. Em relação às reclamações da indústria de São Paulo com a competição da Zona Franca, Alckmin disse que a disputa não é com o Estado A ou B. "A disputa é com a China. Acho que foi um grande equívoco do governo Lula ter aceitado a China como economia de mercado, coisa que a maioria dos países não fez. E esta é a nossa disputa", disse. Alckmin afirmou que vai reforçar a política de fronteira e recuperar as Forças Armadas.