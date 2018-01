Alckmin e Azambuja defendem direito do PSDB de participar dos protestos contra Dilma

SÃO PAULO - Os governadores tucanos de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, Geraldo Alckmin e Reinaldo Azambuja, defenderam nesta terça-feira o direito do PSDB de participar das manifestações contra o governo Dilma Rousseff marcadas para o dia 16 de agosto. Enquanto Azambuja diz que as lideranças do partido têm o direito de convocar para o protesto, Alckmin disse que esta deve ser uma decisão da direção tucana.

"A questão se vai convocar ou não vai convocar, é uma questão da direção partidária", disse o governador paulista.

Mais cedo, o governador do Paraná, Beto Richa, se colocou contra a decisão do partido de aderir à pauta das ruas. Richa chamou de "desnecessária" a decisão, anunciada ontem pelo presidente do PSDB, Aécio Neves.