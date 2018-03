Alckmin e Aloysio seguem ritmo de pré-campanha em SP

Em ritmo de pré-campanha pelo PSDB à sucessão do governador José Serra (PSDB), os secretários Aloysio Nunes Ferreira (Casa Civil) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento) cumprem agenda na região de Ribeirão Preto até amanhã. Em busca de apoio político para tentar a missão de suplantar Alckmin e ser indicado candidato tucano ao governo, Aloysio visita nesta sexta-feira, 12, Jaboticabal e Araraquara. Nessa última cidade, o secretário assina convênio que prevê a liberação de R$ 1 milhão para recapeamento e pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do município.

Já Alckmin visita neste sábado, 13, São José do Rio Pardo, Mococa, na região de Campinas, além de Cajuru e Altinópolis, no entorno de Ribeirão Preto. Nas cidades, Alckmin, favorito absoluto nas pesquisas de intenção de votos para suceder Serra, anunciará investimentos para o ensino técnico. Em São José do Rio Pardo, lançará o edital para as obras de construção do novo prédio da Escola Técnica (Etec), na qual o governo prevê investimentos de cerca de R$ 11,6 milhões.

Em Mococa, Alckmin assinará ordem de serviço para investimentos de R$ 445 mil na reforma e na ampliação da Etec Francisco Garcia. Já na região de Ribeirão Preto, em Cajuru e em Altinópolis, o secretário assina convênios com as prefeituras para criação de classe descentralizadas em unidades do Centro Paula Souza nos municípios.