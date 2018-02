Alckmin e Afif tornam rivalidade explícita O clima de rivalidade entre o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o vice-governador e ministro Guilherme Afif (PSD), já conhecido nos bastidores, tornou-se evidente na sexta-feira (24) após as acusações de Afif de que o governo estadual "abandonou" o projeto de desburocratização lançado por ele em 2007 quando era secretário estadual do Trabalho. O governo estadual reagiu com vigor às declarações do vice sobre o programa de desburocratização.