Alckmin e Aécio reúnem-se para selar paz no PSDB O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador Aécio Neves terminaram uma conversa nesta terça-feira, realizada no gabinete do senador no Congresso. Os tucanos, que estiveram reunidos por meia hora, trabalham para estabelecer a paz no PSDB, especialmente entre as alas mineiras e paulistas.