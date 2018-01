Alckmin diz ter 'apreço' por Chalita O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse na noite desta quinta-feira que caso o PMDB decida lançar a candidatura do deputado federal Gabriel Chalita ao governo de São Paulo em 2014, continuará tendo "apreço" pelo parlamentar, que já foi do PSDB e também ocupou a Secretaria Estadual de Educação em sua gestão.