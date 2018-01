Alckmin diz ser 'difícil avaliar' projeção do PSD O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse hoje, após participar de evento no Palácio dos Bandeirantes, que é "difícil avaliar" se o PSD, do prefeito da capital paulista Gilberto Kassab e do vice-governador Guilherme Afif Domingos, terá projeção nacional.