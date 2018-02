Alckmin diz ser contra piso salarial nacional para PMs O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), posicionou-se hoje contra a aprovação pelo Congresso da chamada PEC 300, que cria o piso salarial nacional para os policiais militares e civis e para o Corpo de Bombeiros. O governador teria manifestado sua rejeição à proposta em café da manhã realizado no Palácio dos Bandeirantes com 50 dos 70 deputados federais que compõem a bancada paulista na Câmara. A reunião, feita a portas fechadas, contou com a participação dos senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), Marta Suplicy (PT) e Eduardo Suplicy (PT).