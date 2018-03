Alckmin diz ser contra novo imposto para financiar saúde

"O caminho é buscar outras maneiras para tentar resolver a questão", disse o governador, que participou hoje, no Palácio dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo, de solenidade de anúncio da programação oficial da Virada Cultural Paulista.

No final de 2010, diante da defesa de membros do governo federal da recriação do tributo, Alckmin reconheceu a existência no Brasil de uma espécie de subfinanciamento na área de saúde e propôs que a solução para o impasse fosse obtida por meio de ajustes no Orçamento da União. "O ideal seria resolver isso através do próprio orçamento, onde é que dá para cortar, onde pode ajustar, onde é que pode remanejar", disse, na época.