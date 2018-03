Alckmin diz ser contra anistia a desmatadores O governador Geraldo Alckmin (PSDB) posicionou-se hoje contra qualquer tipo de anistia a produtores que desmataram áreas de preservação ambiental até 2008. A medida foi aprovada ontem pela Câmara na votação da reforma do Código Florestal. "Não sou favorável a nenhum tipo de anistia. Acho que não cabe nenhum tipo de anistia", disse o governador, após participar do BIOSforum, evento que reuniu governadores e empresários no Jockey Club de São Paulo para discutir desenvolvimento sustentável no País.