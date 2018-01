Alckmin diz que vai levar disputa para o segundo turno O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse estar confiante em levar a disputa para o segundo turno. Segundo ele, a população vai saber avaliar qual o melhor candidato para evitar a continuidade de "roubalheira". "Medidas têm de ser tomadas com coragem para não empurrar os problemas para o próximo mandato, agravando a situação com o populismo fiscal, gasto público errado, desperdício, roubalheira, dinheiro público mal aplicado e populismo cambial", afirmou o tucano, ao participar do encerramento de seminário sobre infra-estrutura de energia e transportes promovido pelo PFL. Na véspera de tornar-se oficialmente candidato ao Planalto, Alckmin mostrou sintonia com o seu principal parceiro, o PFL, durante o evento em Belo Horizonte, aonde chegou acompanhado do governador de Minas, Aécio Neves, seu maior cabo eleitoral no Estado. Apesar do baixo desempenho hoje nas pesquisas, o tucano acredita que, em setembro, estará na dianteira. "Não quero ganhar pesquisa, quero ganhar eleição", afirmou. Ronaldo Em clima de Copa do Mundo, Alckmin aproveitou para criticar seu principal adversário ao comentar a polêmica envolvendo o jogador Ronaldo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "É óbvio que o presidente foi extremamente infeliz. Primeiro, porque se há alguém que é exemplo de perseverança e esforço é o Ronaldo. Ele teve um acidente gravíssimo e recuperou sua capacidade física. O presidente foi deselegante", afirmou. Em seguida, o tucano observou: "Essa coisa de mais magro e mais gordo é genética, é DNA , não é defeito. E Ronaldo está ótimo." Na quinta-feira, Alckmin disse que ele e o pré-candidato ao governo paulista, José Serra, eram como Ronaldo e Ronaldinho. Perguntado com qual dos dois atacantes se identificava mais, Alckmin afirmou: "Os dois são ótimos. É dobradinha, faz lembrar Coutinho e Pelé." Por fim, Alckmin lembrou que Ronaldo é amigo de Aécio. À saída, o governador mineiro brincou ao falar que o Ronaldo faz parte do "Aécio´s clube".