Alckmin diz que vai discutir alianças só em junho

Alckmin evitou comentar o veto da ex-ministra Marina Silva à aliança partidária entre PSB e PSDB no Estado de São Paulo, mas disse que "quaisquer que sejam as decisões, serão respeitadas". O governador de São Paulo destacou a participação do PSB desde o primeiro dia de governo e citou a criação da secretaria de Turismo."O deputado federal Márcio França (PSB) fez um bom trabalho organizando a Secretaria de Turismo", disse.

Sobre a ex-ministra Marina Silva, o governador disse ter um grande apreço e admiração. "Fiquei até preocupado quando não saiu a Rede, que ela ficasse fora do processo político", disse.

Reforma

Alckmin criticou a existência de 32 legendas no Brasil. "Não há democracia no mundo que resista a essa fragmentação partidária". Para o governador de São Paulo, todos os partidos estão e fragilizados. "Os partidos estão perdendo a identidade. A falta da reforma política é uma coisa grave que fez com que piorasse o quadro político brasileiro."