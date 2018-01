Alckmin diz que SP já cortou estrutura política O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), minimizou reportagem publicada ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo, que mostra como escritórios do governo no interior são chefiados por quadros tucanos, transformando-os em braços políticos do PSDB ou de partidos aliados. "São 14 escritórios desse tamaninho, com meia dúzia de pessoas", afirmou.