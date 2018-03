Alckmin diz que, se eleito, reverá Plano Diretor O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, ex-governador Geraldo Alckmin, disse hoje, durante seminário sobre Plano Diretor e Legislação Urbanística, que, se eleito, reverá essa lei. Segundo ele, a idéia é que a revisão atenda às necessidades dos planos regionais de desenvolvimento compatibilizando moradia com estudo, trabalho, lazer e cultura, para, assim, reduzir deslocamentos e diminuir as dificuldades do trânsito. Participaram do seminário também a ex-secretária municipal de Planejamento, Heloísa Proença; o vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Cláudio Bernardes; o ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Cláudio Senna Frederico; e o ex-presidente do Condephaat, arquiteto Paulo Bastos. Também participaram a diretora de legislação urbana da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Adriana Levisky e os arquitetos da Faculdade de Arquitetura da USP, Sylvio Sawaya, diretor da escola, e Alzira Mazagão Monfré. Alckmin ganhou domingo o esperado reforço do PSL, durante convenção do partido.