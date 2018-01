Alckmin diz que polícia não está perdida no caso Daniel Apesar das contradições e das pistas dispersas da investigação do assassinato do prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP), Celso Daniel (PT), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse hoje não acreditar que a polícia esteja perdida no caso. "Eu não comento investigação. Mas o que posso dizer é que a polícia está trabalhando e avaliando todas as hipóteses, desde crime político, que tem pequena possibilidade de ter ocorrido, até seqüestro dirigido ou acidental", declarou. Alckmin comentou ainda o desfecho do seqüestro mais longo do Estado, o do empresário Roberto Benito Júnior, diretor das Lojas Cem, libertado ontem, após 119 dias em cativeiro. Segundo o governador de São Paulo, o fato de o caso só ter terminado por causa do pagamento do resgate pela família não descredencia a atuação da polícia. "Esta é uma guerra que é longa, mas a polícia está tendo sucesso todos os dias. O que posso garantir é que o seqüestro vai diminuir", prometeu. Indagado sobre a não-inclusão de nenhuma medida de segurança pública na lista de 15 propostas que o governo federal espera que o Congresso trate como prioridade no último ano do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele lembrou que esteve reunido com FHC na semana passada, junto com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e entregou 12 projetos de regras relativas à segurança que julga conveniente encaminhar ao Legislativo. No pacote, está previsto o aumento da pena para o porte de arma adulterada e ilegal e a elevação do prazo máximo, hoje fixado em seis meses, que um preso de alta periculosidade pode permanecer numa prisão de segurança máxima, entre outros pontos. "O presidente comprometeu-se a implantar as medidas, que devem ser encaminhadas até o dia 15, quando o Congresso reabre", finalizou.