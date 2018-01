Alckmin diz que não vai acompanhar tom agressivo do PFL O candidato tucano a presidente da República, Geraldo Alckmin, não vai acompanhar o PFL no tom agressivo dos ataques ao governo e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que marcou os discursos da convenção nacional pefelista convocada para oficializar o senador José Jorge (PE) no posto de vice. "Nossa campanha será propositiva, falando do futuro, e também faremos o contraditório, para mostrar as coisas erradas (do governo). Mas não de forma ofensiva", destacou Alckmin hoje, antes de embarcar para o Recife. Lembrado de que, na véspera, seu vice referira-se a Lula como "nordestino desnaturado", e o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) classificara o presidente de "doutor em roubalheira", Alckmin argumentou que, quando a campanha começar "pra valer", será uma campanha só. "Não teremos duas", insistiu, ao destacar que PFL e PSDB têm discursos distintos porque, por enquanto, cada um fala por si nos programas do horário partidário, exibidos no rádio e na televisão. "A partir da campanha na televisão, teremos só um horário eleitoral e só do candidato," completou, referindo-se ao período de propaganda gratuita em rede nacional, que só começará em 15 de agosto. Em entrevistas concedidas a rádios do Nordeste hoje de manhã, Alckmin afirmou que vai falar "do que interessa ao povo", que são suas propostas de governo para melhorar o Brasil. Isto não significa, no entanto, deixar de lado os erros do governo. "Eu acho errado, por exemplo, usar a máquina pública e gastar dinheiro do povo, viajando 64 mil quilômetros de airbus (o Aerolula), em campanha eleitoral," criticou o tucano, para depois emendar: "Não é possível a gente assistir o que assistiu e a sociedade não se indignar." Em meio à série de denúncias de corrupção que atingiram o governo, ele disse que quer mostrar ao eleitor que se pode "fazer política mais correta e aproveitar melhor o dinheiro do povo". Pesquisas Alckmin reconheceu que as pesquisas eleitorais que mostram Lula disparado à sua frente na corrida presidencial estão corretas, até porque são científicas. Ponderou, no entanto, que a campanha só começará oficialmente em 5 de julho e que, sendo conhecido apenas por 53% do eleitorado, ter o voto de 20% dos consultados é "um bom piso". Apostou, ainda, que "vai crescer muito, inclusive no Nordeste". Para ele, o crescimento recente da popularidade de Lula deve-se à desistência do pré-candidato do PMDB, Anthony Garotinho. "Como Lula é mais conhecido do que eu, o eleitor do Garotinho, que não me conhece, migrou para ele. Mas isto é o que eu chamo de voto em trânsito, que está caminhando", argumentou, frisando que o desfecho será outro. "Eu, a Heloísa Helena, do PSOL, e o Cristovam Buarque (PDT), vamos crescer, e o Lula vai cair nas pesquisas."