Alckmin diz que não teme que CPI atinja PSDB

Alckmin não quis comentar as denúncias de que o ex-governador tucano de Minas Gerais, Aécio Neves, tenha ajudado a prima de Cachoeira a conseguir um emprego comissionado, em Minas, a pedido do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), de acordo com reportagem de hoje do jornal O Estado de S. Paulo.

Ele também evitou comentar sobre a possibilidade de a CPI chegar ao Planalto ou ao governo federal, já que a empresa Delta, envolvida no esquema de Cachoeira, é a principal empreiteira no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "Vamos aguardar as investigações", afirmou.