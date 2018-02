Alckmin diz que não é necessário antecipar candidatura O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 5, que não vê necessidade de antecipar o lançamento oficial do candidato do PSDB à Presidência, como defende a bancada tucana na Câmara. Para ele, é melhor que ocorra no início de 2014. "A decisão jurídica é só no mês de junho, quando podem ocorrer as convenções. Acho que o ideal é fazê-lo no início do ano que vem".