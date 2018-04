Alckmin diz que Lula faz discurso e crítica 'errados'

O secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), atacou nesta quarta-feira, 11, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu primeiro evento oficial na Capital como integrante do governo José Serra. No discurso de inauguração de uma escola técnica na zona Leste, Alckmin fez alusão ao erro cometido por Lula ao citar o índice de analfabetismo no Estado. "O governo federal faz discurso e crítica errados", alfinetou. "Mas quem investe em educação em São Paulo é o governo do Estado." Em reunião com prefeitos de todo o País ontem, Lula fez uma crítica indireta à administração do governador José Serra (PSDB) ao atribuir ao Estado índice de 10% de analfabetismo. O dado era da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 1991. O número atualizado, de 2007, é de 4,6%. O presidente causou embaraço ao chamar atenção do prefeito da Capital, Gilberto Kassab (DEM), para o dado diante da plateia. A crítica de Alckmin mirou também o modo do governo federal encarar os impactos da crise econômica mundial no País. "A melhor resposta à crise é a educação, que é no que o governo estadual está investindo." Pouco antes da inauguração da escola técnica, Kassab comentou o deslize do presidente da República. Ele negou ter se sentido constrangido, mas disse que esperava de Lula um dado correto. "Como ele é presidente da República, todos imaginávamos que ele tivesse o dado correto", afirmou o prefeito. "Foi um grande equívoco, mas fico muito satisfeito pelo governo federal ter reconhecido o erro e retificado." Ainda ontem o Planalto divulgou uma nota corrigindo a fala do presidente.