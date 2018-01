Alckmin diz que Lula é bonzinho com a corrupção A estada do ex-governador de São Paulo e candidato a presidente, Geraldo Alckmin(PSDB), em Pelotas, no Rio Grande do Sul, teve poucas mas contundentes declarações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante encontro com a imprensa, na 14.ª Fenadoce, o político tucano disse que "Lula não gosta de críticas, fica bravo com a oposição mas é bonzinho com a corrupção". Pela manhã, na cidade de Rio Grande, Alckmin disse que Lula semeia a desesperança com sua política de omissão. "Existe um descaso do governo com a administração e os anseios da sociedade", afirmou, dizendo ainda que hoje o país tem cerca de 2,5 mil obras públicas paradas e muitas mentiras no ar. O candidato minimizou os resultados das pesquisas que apontam para uma vitória do presidente Lula ainda no primeiro turno da eleição. "O que existe nas pesquisas são intenções de votos. Quando eu comecei a campanha para o governo de São Paulo, a minha situação era a mesma em relação ao Maluf", disse o tucano, que recebeu apoio do prefeito Janir Branco (PMDB), de Rio Grande, cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, a 50 quilômetros de Pelotas. Alckmin disse que o Rio Grande do Sul tem sido um dos estados mais prejudicados pela política do governo federal. "O Rio Grande é um estado exportador que precisa de incentivos e não de políticas que causem recessão. O Brasil precisa mudar, criar mais oportunidades para todos os brasileiros", declarou. Antes de deixar a 14.ª Fenadoce e seguir para a cidade de Bagé, onde teve um encontro com aproximadamente 150 ruralistas da região, Alckmin voltou a criticar o que considera uso da máquina pública pelo governo em favor do pré-candidato Lula. "Há um abuso declarado. Todo o dia são inauguradas pedras fundamentais de obras que não estão nem licitadas, num total desrespeito à população. Quer dizer: é uma mentira atrás da outra, que com certeza o povo vai saber na hora de votar", disse, esquivando-se de perguntas sobre as declarações do candidato a vice-presidente na sua chapa, José Jorge(PFL) de que Lula não trabalha, só viaja e bebe muito, bem como a resposta do presidente que os políticos que o criticam não têm caráter. Em Bagé, Alckmin foi recebido, na Associação Rural, ao som do hino riograndense. Em seguida, participou da inauguração da nova sede do PSDB na cidade e deu uma rápida coletiva, na qual, como fez durante o dia, não poupou críticas ao presidente Lula. Perguntado sobre as ações do MST no País, ele respondeu: "Somos à favor da reforma agrária sim, mas as invasões não podemos tolerar. O presidente não responde claramente porque ele é quem está por trás de tudo isso." Matéria alterada às 21h40