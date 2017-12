Alckmin diz que juros altos refletem custo PT O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pré-candidato do PSDB à Presidência da República, disse, após a palestra para produtores rurais, na 3ª Agrishow de Goiás, que os altos juros pagos pelo governo brasileiro refletem a falta de rigor da política fiscal e o que chamou de "custo PT". "Hoje você paga o custo PT - como você falou 25 anos uma coisa e depois faz outra, tem um custo para a ter credibilidade. Então, as doses precisam ser mais altas parar ter resultados melhores", disse Alckmin. Segundo ele, o governo gasta muito e mal, o que acaba sobrecarregando a política monetária no controle da inflação. "A independência operacional do BC está correta mas hoje você está no piloto automático. O único item para controlar a inflação é os juros. Não pode ser assim. Tem de ter melhor política fiscal". Segundo ele, desta forma, se pode ter uma política monetária mais adequada ao desenvolvimento, disse ele.