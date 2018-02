Alckmin diz que irá à convenção do PSDB com FHC O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quinta-feira que irá à convenção nacional do partido, no sábado, 18, em Brasília, ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-governador José Serra, e que os paulistas estarão "muito bem representados" na nova executiva da sigla. O senador mineiro Aécio Neves, que pretende disputar o Palácio do Planalto em 2014, será eleito presidente nacional do PSDB no evento, em uma etapa para construir a candidatura à Presidência da República.