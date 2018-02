Alckmin diz que inflação é preocupação de 'todos', não de partidos

Um dia após a inflação ser o assunto principal dos eventos de comemoração do Dia do Trabalhador, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quinta-feira, 2, em Brasília, que a alta nos preços “é uma preocupação de todos”.

“Inflação é uma preocupação de todos, não é de um partido, ou de outro. Ninguém quer inflação, esse é o imposto pior, porque atinge mais a população mais pobre, essa é uma preocupação conjunta de todos”, disse Alckmin a jornalistas, após audiência de uma hora e meia no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

“São Paulo está até ajudando (na questão da inflação), íamos fazer em fevereiro reajuste de metrô, trem e ônibus e não fizemos, até a pedido do ministro Guido Mantega, seguramos o quanto podemos pra ajudar a segurar os preços”, prosseguiu o governador.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) disse ontem que o governo federal vem “perdendo o controle da situação”. “A maior conquista dos brasileiros está sendo colocada em risco pela leniência do governo com a inflação”, disse o senador, ao participar de evento em São Paulo. Coube ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, sair em defesa do Planalto: "A presidenta Dilma zela como uma leoa para que a inflação não coma os nossos salários", afirmou o ministro ontem.