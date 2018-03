Alckmin diz que Haddad pode contar com seu apoio O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou, em seu discurso na transmissão de cargo do prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que os interesses da cidade estão acima dos interesses partidários, numa referência à disputa entre os partidos de ambos. "Você poderá sempre contar com o apoio do governo do Estado naquilo que for de competência e interesse de São Paulo. Interesses de São Paulo que não conhecem e estão acima dos interesses de partidos", disse Alckmin.