Alckmin diz que governo não vai tolerar invasão de terra em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), manifestou nesta segunda, 17, preocupação com a onda de invasões promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no interior do Estado.

Num recado direto aos sem-terra, Alckmin disse que o governo de São Paulo "não vai tolerar" invasão de propriedade. "A invasão é um desserviço à reforma agrária porque a boa bandeira da reforma fica maculada pelas invasões de propriedade, que causam uma enorme insegurança no campo", disse hoje, durante a abertura da Couromoda, maior feira do setor calçadista do País.

Alckmin lembrou que a desapropriação de terras é de competência do governo federal e que cabe ao Estado oferecer terras devolutas para a criação de assentamentos rurais. "Orientei a secretária de Justiça, Eloisa Arruda, para acelerar esses esforços junto ao Poder Judiciário", afirmou.

Em todo o "janeiro quente", a jornada do movimento para cobrar a reforma agrária invadiu 34 áreas e três repartições públicas. "Vamos apoiar a reforma agrária, mas não vamos tolerar invasão de terra", reforçou o governador