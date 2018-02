Alckmin diz que governo não vai tolerar invasão de terra O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), manifestou hoje preocupação com a onda de invasões promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no interior do Estado. Num recado direto aos sem-terra, Alckmin disse que o governo de São Paulo "não vai tolerar" invasão de propriedade.