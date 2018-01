Alckmin diz que decisão sobre alianças só sai em junho O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), esquivou-se de perguntas ligadas ao processo eleitoral deste ano. Questionado sobre o apoio e a eventual participação do PSB em sua chapa, ele afirmou que as eleições "ainda estão longe". "As alianças são as últimas coisas do processo eleitoral, então é só no mês de junho", disse, depois de participar da abertura da 41ª Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda (Couromoda), que acontece de hoje (13) ao dia 16 na capital paulista.