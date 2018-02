Alckmin diz que corpos podem ser liberados no final da tarde de sábado

SÃO PAULO - O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que os trabalhos de identificação dos corpos podem ser concluídos às 14h de sábado e, no final da tarde, os corpos serão liberados. "Essa é a expectativa. Mas vamos saber amanhã cedo", disse. Segundo Alckmin, a equipe do IML vai passar a noite confrontando as amostras genéticas das vítimas.

O governador de Pernambuco João Lyra Neto (PSB), que chegou nesta quinta a São Paulo para acompanhar os trabalhos de identificação, agradeceu o governador na saída do IML, por volta das 23h. "Queria registrar também o agradecimento do povo pernambucano e o meu agradecimento e da família do Eduardo e dos familiares dos outros ao governador Alckmin, que teve uma solidariedade muito grande e foi extremamente zeloso no oferecimento desse trabalho aqui em São Paulo", disse.

O embarque do corpo de Campos está previsto para ocorrer às 17h, na base aérea de Guarulhos, segundo o pernambucano.