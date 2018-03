Alckmin diz que comparação de Doria com Trump é 'equivocada'

Nova York - O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que a comparação entre o prefeito eleito de São Paulo, João Doria, e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é equivocada.

Recentemente, o Washington Post classificou o prefeito de São Paulo como o "Donald Trump brasileiro", pelo fato de os dois terem apresentado o reality show "O Aprendiz", os dois serem empresários e novatos na política. "São comparações equivocadas, a começar pelos partidos", disse Alckmin a jornalistas em Nova York, onde está para apresentar programas de concessões de rodovias estaduais.

Alckmin ressaltou que Doria é filiado ao PSDB há mais de dez anos e tem experiência na administração pública e privada, embora nunca tenha sido candidato. "A mensagem que podemos ter dos eleitores no Brasil é a busca da nova política, que é mais focada no gestor, no administrador, nos resultados, e menos falatório", disse ele, destacando que São Paulo nunca foi uma capital política, mas sim de empreendedores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A avaliação sobre as recentes eleições municipais no Brasil, disse o governador aos jornalistas, é que marcaram uma "virada de página". O Partido dos Trabalhadores e aliados perderam municípios, enquanto o PSDB conquistou vários, disse ele.

Ainda sobre a inesperada vitória de Trump, Alckmin disse que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, portanto, a economia brasileira é mais uma solução para os norte-americanos do que um problema. O governador ressaltou ainda que o Brasil tem mercado atrativo para os norte-americanos, escala, além de empresas do País terem aumentado investimentos nos EUA. Eleição é eleição, precisamos respeitar os resultados, disse o governador.

"O Brasil tem história de cooperação com os EUA e esperamos que ela continue", disse Alckmin, destacando ainda que é preciso aguardar a posse de Trump para ver qual será a linha de seu governo. "A primeira palavra foi no sentido da conciliação", ressaltou, destacando o discurso do republicano após a vitória nas eleições, em que pediu que os norte-americanos se unam para melhorar o país.

Alckmin chegou aos EUA na quarta e teve reuniões em Washington, incluindo um conversa no Banco Mundial. Nesta quinta-feira, ele tem uma série de encontros em Nova York, que começou com um café da manhã reservado com investidores no Council of the Americas e terá ainda uma reunião na Blackrock, a maior gestora de recursos do mundo.