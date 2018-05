Alckmin afirma que Brasil está 'virando a página' e volta a dizer que PSDB não precisa de cargos

RIBEIRÃO PRETO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), retomou nesta segunda-feira, 25, as críticas à política econômica do governo federal e reafirmou a posição contrária à do PSDB de indicar nomes para compor o ministério de Michel Temer (PMDB), caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada pelo Senado e o vice assuma o governo. "Sou contra e já externei isso", disse. "Estamos virando uma página e vamos ter toda a força para superar dificuldades", disse o tucano em visita à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Alckmin, que está entre os pré-candidatos do PSDB a presidente em 2018, considerou uma "questão menor" indicar quadros políticos para Temer. Para ele, não é necessária uma consulta ampla aos tucanos para definir uma posição sobre o assunto - bastariam conversas. "Eu defendo que nós temos, completando o processo de afastamento no Senado e assumindo o vice-presidente, a responsabilidade de ajudar. É preciso reformas macro, recuperar economia, emprego, confiança; é nosso dever apoiar e não precisamos nem ter pasta nem cargo para fazer isso", afirmou o governador. "Essa não é questão programática, é uma unanimidade de que todos devemos ajudar, pois precisa ter base parlamentar. Se vai participar com quadros no ministério, ou não, é questão menor e cabe ao partido discuti-la."

A posição de Alckmin sobre a participação do PSDB em um eventual governo Temer vai contra o que pensam outros líderes tucanos, caso dos senadores Aloysio Nunes e José Serra. Eles defendem que o partido tenha uma presença maior e até indique nomes para cargos se a presidência da República passar para o PMDB.

Crise. O governador avaliou que o País passa pela maior recessão dos últimos 80 anos - "a economia derrete" -, mas o agronegócio ainda consegue segurar postos de trabalho. "O mundo que cresce tem política fiscal dura, imposto baixo, política monetária de juros baixos e política cambial com câmbio competitivo", afirmou. "O Brasil sempre teve política fiscal frouxa, com 37% do PIB de carga tributária e ainda tem cultura de que governo precisa bancar tudo. Precisamos mudar essa cultura", completou o governador, pedindo o fim do corporativismo.

Para Alckmin, a taxa de juros do Brasil, a segunda maior do mundo, cria uma política para "rendistas" que pretendem viver do capital sem "acordar cedo e precisar trabalhar".

Educação. Durante o pronunciamento, e como já é comum nas visitas a Ribeirão Preto, o governador foi alvo de protestos de professores da rede estadual de ensino, que logo foram retirados do local. Um dos manifestantes segurava o cartaz "Governador Professores a(sic) dois anos sem aumento salarial!".

Os manifestantes também reclamaram da falta de reajuste salarial e citaram o chamado "escândalo da merenda", que envolveu prefeituras paulistas e que tem políticos do PSDB sendo investigados.

“Fomos nós que descobrimos e chamamos o Ministério Público para a investigação”, disse Alckmin, citando a Polícia Civil paulista. O governadorafirmou ainda que o governo estadual não está interferindo na apuração realizada pelos deputados estaduais. "A Assembleia tem total autonomia e isto está sendo investigado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, e quem mais quiser".