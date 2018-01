Alckmin diz que atitude de Lula é "atrasada" O candidato à presidência da República pela coligação PSDB/PFL, Geraldo Alckmin, disse na noite de terça-feira que considera equivocada a estratégia do presidente Lula de bater no governo de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso, mas ao mesmo tempo a comemorou. "Estou achando isso ótimo, uma maravilha", afirmou. "Ele (Lula) esta me chamando para dançar, está me ajudando, ao polarizar o debate antes do tempo. O problema do Lula não sou eu. É o Fernando Henrique. Isso é ótimo", comemorou, durante a festa de São João promovida pelo seu candidato a vice, senador José Jorge (PFL-PE). Na avaliação de Alckmin, com essa estratégia de Lula de atacar o governo Fernando Henrique, ele (Alckmin) está sendo poupado, não está sendo atingido. O tucano deixou claro, desde já, que não pretende polemizar com ninguém do governo Lula, nem mesmo relembrar episódios envolvendo os escândalos que envolveram os ex-ministros Antonio Palocci (Fazenda) e José Dirceu (Casa Civil). "No meu debate não tem terceiros. É com Lula", afirmou Alckmin, acentuando também que, ao contrário de Lula, ele já conseguiu montar uma coligação, já tem palanques nos Estados e mais tempo para propaganda eleitoral na televisão. "A receptividade está ótima", comemorou o candidato, que ainda obteve do senador Eduardo Azeredo (PSDB-) a promessa de que, hoje, tentará demover o líder do PSDB na Câmara, deputado, Jutahy Júnior, da decisão de se lançar candidato ao governo baiano, para evitar confronto com o PFL de ACM, garantindo assim um palanque forte para Alckmin no Estado. À vontade Alckmin, que chegou à festa de José Jorge por volta das 22 horas e nela permaneceu até as 23h45, circulou muito à vontade entre os cerca de 200 convidados que participaram da já tradicional comemoração de São João que seu candidato a vice costuma promover em Brasília. Depois de ensaiar um forró no palco onde se apresentava um grupo de Caruaru (PE), Alckmin circulou muito à vontade entre as rodas de convidados, demonstrando otimismo diante de notícias recebidas de que pesquisas já realizadas nos Estados, como Rio Grande do Sul, Paraná e Minas, apontam crescimento de sua candidatura, o que ele espera que se refletirá também na próxima pesquisa sobre a eleição presidencial. Em sua andança pela festa, Alckmin comeu cachorro quente de "boi relado" (carne moída) e tapioca e tomou refrigerante. Numa roda em que se encontrava o senador Marco Maciel (PF-PE), católico fervoroso como ele, Alckmin comentou que São João é o único santo cujo aniversário de nascimento é comemorado pelo povo. Lembrou,a propósito, que, além dele, os cristãos só comemoram o aniversário de nascimento de Jesus Cristo. Além de Azeredo e Maciel e de uma maioria pefelista estavam entre os convidados também o ex-ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Nelson Jobim e o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. "É uma política atrasada ficar sempre falando mal de seu antecessor e não só não reconhecer o esforço que foi feito como ainda ficar denegrindo a imagem da pessoa", continuou Alckmin em relação às afirmações de Lula. "Isso está superado na política brasileira". O candidato tucano foi recebido, à entrada da festa, por José Jorge e sua mulher, Socorro, ambos trajando roupas caipiras. Ganhou um chapéu e uma gravatinha, como todos os convidados para a festa, animada por um grupo de forró. Este texto foi atualizado às 23h58