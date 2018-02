Alckmin diz que aprova acordo entre MP e Siemens O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou na manhã desta segunda-feira, 9, que vê de forma positiva a iniciativa do Ministério Público de formar um acordo com executivos da Siemens, empresa acusada de se envolver em cartel de licitações de trem e metrô no Estado. "Eu vejo de forma positiva. Nós queremos transparência absoluta, punição exemplar", afirmou, ao ser indagado sobre o assunto.