Alckmin diz que aliança com PSB paulista é 'programática'

CAMPINAS - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na manhã desta segunda-feira, 23, que a aliança com o PSB no Estado é importante para a campanha de reeleição do "ponto de vista programático" e aproxima partidos com mesmo interesse.

"É um aliado importante do ponto de vista programático. Nós da social democracia brasileira precisamos estar cada vez mais próximos do projeto social, de melhorar a vida das pessoas", afirmou o governador, recorrendo a uma expressão repetida com frequência pela pré-candidata a vice na chapa de Eduardo Campos (PSB), Marina Silva. A ex-ministra foi publicamente contrária à união por haver, segundo ela, uma contradição ao projeto nacional do PSB, que prega o fim da polarização entre o PT e o PSDB. Marina também defendia que os acordos partidários fossem formalizados em torno de uma "aliança programática", de acordo com os programas de governo.

Na semana passada, o PSB - presidido por Eduardo Campos - oficializou apoio à candidatura de reeleição de Alckmin e garantiu a indicação do vice na chapa. O nome do presidente estadual do partido, Márcio França, deve ser anunciado no próximo domingo, na convenção dos tucanos paulistas.

"Aliás o PSDB, quando surgiu, começou longe das benesses do poder e próximo das ruas", disse o governador, durante uma vistoria de obra de mobilidade urbana na região metropolitana de Campinas. Em clima eleitoral, ele apresentou os investimentos viários como exemplo de políticas para o setor, um dos temas que deve dominar a campanha de 2014.

Segundo Alckmin, que em São Paulo apoiará a candidatura de Aécio Neves à Presidência, as composições multilaterais dos partidos nos Estados são resultado do quadro pluripartidário do Brasil. "Há um excesso de partidos. Cada Estado tem sua singularidade. Por exemplo, em Pernambuco o PSDB está apoiando o PSB. Em São Paulo e no Paraná, o PSB apoia o PSDB".

Alckmin visitou Campinas para inaugurar uma unidade do Santander e vistoriar a obra do corredor metropolitano que liga a cidade a Americana. No fim do evento, o governador, que assistirá o jogo entre Brasil e Camarões às 17h, do Palácio dos Bandeirantes, arriscou um vitória brasileira por 3 a 1.