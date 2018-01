Alckmin diz que 'ainda não há candidaturas definidas' O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 16, após receber o senador e presidente do PSDB Aécio Neves para um almoço, que teve uma conversa "boa e muito positiva" com o correligionário. "Foi uma boa conversa sobre as preocupações com as políticas econômicas", afirmou.