Alckmin diz que acusações de Mercadante são 'futrica' Em campanha na Praia Grande, o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, rebateu as críticas feitas pelo candidato petista, Aloizio Mercadante, sobre a demissão do diretor de jornalismo da TV Cultura, Gabriel Priolli, e defendeu o projeto tucano de concessão das estradas paulistas executado nos últimos anos. "Isso é coisa de quem não tem propostas e vive de fazer futrica, pessoas que destroem. Nós queremos é construir, fazer uma campanha para frente, falando do que interessa à população", disse Alckmin, citando propostas de Educação e Saúde. O candidato fez caminhada eleitoral hoje no bairro do Boqueirão, centro comercial de Praia Grande, na Baixada Santista.