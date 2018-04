Alckmin diz julgar 'natural' convite de Aécio a Serra O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e ex-governador, Geraldo Alckmin, considerou "natural" a sugestão do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, feita na quarta-feira, para que o mineiro o governador paulista, José Serra, caminhem juntos pelo Brasil para mostrar a unidade do PSDB em torno da decisão de um nome para as eleições presidenciais em 2010. "Poucos partidos no Brasil podem se honrar de ter nomes da estatura do governador José Serra e do governador Aécio Neves", disse Alckmin. "A questão eleitoral deve ficar para o segundo semestre, acho cedo ainda", afirmou. O ex-governador acompanhou hoje Serra em visita a Monte Mor, no interior paulista, para inaugurar uma escola estadual e uma Escola Técnica Estadual (Etec). Assim como fez ontem em Hortolândia, na mesma região, o governador esquivou-se de comentar sobre a eleição presidencial. "Não vou falar da política, porque me tira o lide (o assunto principal) daqui e, em vez de falar da Etec, vamos falar do tititi da política", disse Serra.