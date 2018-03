Alckmin diz considerar Marta sua 'aliada'

São Paulo - O governador Geraldo Alckmin classificou nesta quarta-feira, 6, a senadora Marta Suplicy (sem partido) como uma aliada ao comentar sobre um encontro que teve com a parlamentar no dia anterior.

Marta participou nessa terça, 5, de um encontro entre a bancada federal e Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, evento não divulgado pela assessoria do governo.

"Recebi a bancada federal, deputados e senadores, e conversamos sobre projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional", disse Alckmin, após uma cerimônia de assinatura de convênios realizada na sede do governo paulista.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tucano informou que está agendando um novo encontro com os parlamentares em Brasília ainda para este mês. Alckmin afirmou estar bem sintonizado com a bancada e disse que a senadora Marta Suplicy, José Serra (PSDB) e Aloysio Nunes (PSDB) costumam participar dessas reuniões. Os dois senadores tucanos não compareceram na que ocorreu nessa terça.

Questionado se Alckmin considerava Marta uma aliada, o governador foi categórico: "Claro".

Marta se desfiliou do PT no mês passado, depois de fazer vários ataques ao partido e à presidente Dilma Rousseff. A senadora tem sido cortejada pelo PSB, que abriu as portas para que Marta dispute a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. A sigla faz parte da base aliada de Alckmin em São Paulo. O governador, no entanto, negou que reunião dessa terça tenha sido para tratar de questões eleitorais.