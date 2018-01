Alckmin diz avaliar participação de Garcia e Aníbal no governo

São Paulo - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira, 11, que ainda não fez convites para o deputado Rodrigo Garcia (DEM) e suplente de senador José Aníbal (PSDB) assumirem pastas no governo estadual. Com o arquivamento dos inquéritos contra os parlamentares no esquema de propinas no cartel metroferroviário em São Paulo, ambos os nomes voltaram a ser cotados para participar do primeiro escalão do governo tucano. Em entrevista coletiva, Alckmin falou em avaliar a participação deles e afirmou que "são bons nomes para o governo".

"Acho que se fez justiça. Havia uma denúncia nunca comprovada e sem nenhum fato comprovado", destacou Alckmin. "Vamos avaliar a participação deles nas próximas semanas", completou o governador.

Garcia e Aníbal eram investigados por suspeitas de participação em um esquema de propinas e fraude em licitações de trens e metrô no Estado por meio de um cartel entre as empresas, que teria operado entre 1998 e 2008, nos governos Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Nessa terça-feira, 10, ministros da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam que não há provas concretas da participação de Garcia e Aníbal e determinaram o arquivamento dos dez inquéritos em que eram réus.

Com a decisão, o Palácio dos Bandeirantes celebrou a vitória na Justiça, que é vista como uma carta-convite para que ambos voltem a assumir secretarias no governo paulista.

Até dezembro de 2014, Aníbal era secretário de Energia, enquanto Garcia comandava a pasta de Desenvolvimento Econômico.