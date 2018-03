Alckmin diz achar difícil Prefeitura ter vazado dados

Alckmin preferiu não se estender em comentários sobre o imbróglio envolvendo o ministro Palocci e disse que aguarda seu pronunciamento: "Eu não vou fazer nenhum pré julgamento, eu acho que cabe ao ministro explicar e nós aguardamos seu pronunciamento." Sobre o vazamento de dados, reiterou: "Eu acho difícil que isso tenha ocorrido (por parte da Prefeitura de São Paulo)". O governador participou hoje da "BIOSforum: Brasil Investimentos em Oportunidades Sustentáveis", na capital paulista.

Ontem, o PT protocolou na Câmara Municipal de São Paulo requerimento no qual solicitou a relação completa de servidores municipais com autorização de acesso a dados fiscais de contribuintes do Imposto sobre Serviços (ISS). A desconfiança do partido é de que informações sobre a consultoria de Palocci tenham alimentado as matérias jornalísticas sobre a sua evolução patrimonial. Ontem, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, acusou a Prefeitura de São Paulo de ter vazado esses dados.