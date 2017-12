Alckmin discute com Tasso a programação de campanha O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, está reunido com o presidente nacional do PSDB, Tasso Jereissati; com o coordenador da campanha eleitoral, Sérgio Guerra; e com o deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA). Eles estão fechando a agenda de Alckmin na Bahia nesta próxima quinta, sexta-feira e sábado. Alckmin chega a Salvador na quinta-feira à noite, cumpre compromissos na cidade na sexta e, no sábado, fará uma visita à Feira de Santana e outros municípios. Ele terá, ao longo do dia, uma série de reuniões políticas. No final da tarde, fará uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Mello.