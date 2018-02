Alckmin deve ser candidato em SP, defende deputado O deputado federal Duarte Nogueira (PSDB-SP) afirmou há pouco ter convicção de que o ex-governador Geraldo Alckmin será o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo. "O Geraldo é o candidato e vamos trabalhar por isso", disse Nogueira, que foi secretário da Agricultura de Alckmin entre 2003 e 2006. De acordo com o deputado, o partido vai manter o diálogo aberto mesmo se o DEM insistir na candidatura de Gilberto Kassab. "O PFL (antigo nome do DEM), sempre que saiu conosco, ganhou as eleições em São Paulo", afirmou o deputado.