Alckmin deve receber alta do Incor nesta segunda-feira

O ex-governador de São Paulo e atual candidato à Prefeitura da capital paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), deve receber alta nesta segunda-feira, 28. Sua assessoria não soube, no entanto, informar o horário exato que ele deve deixar o Instituto do Coração (Incor), na capital. A agenda de campanha do tucano para esta segunda foi cancelada. Alckmin está internado desde sábado, 26, por conta de uma intoxicação alimentar. Veja também: Calendário eleitoral Veja as regras para as eleições municipais Especial tira dúvidas do eleitor sobre as eleições Alckmin esteve por dois dias em Bogotá, na Colômbia, de onde voltou no sábado de manhã, indo direto para uma visita à favela de Paraisópolis. À noite, passou mal e seu médico, David Uip, achou melhor que ele fosse fazer exames no Incor. As suspeitas eram de que Alckmin tivesse consumido em Bogotá algo que lhe fez mal. "Ele também tem, há tempos, um quadro de diverticulite, que é afetado quanto aparece algum tipo de problema como esse", explicou o coordenador de sua campanha, o deputado Edson Aparecido (PSDB). Medicado, o governador descansou e dormiu bastante durante a tarde de domingo. (com Roberto Almeida, de O Estado de S. Paulo)