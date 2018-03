Alckmin deve passar a noite internado, apesar de alta O candidato a prefeito de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), apesar de ter recebido alta hoje, deve passar a noite internado e deixar o hospital apenas amanhã. Alckmin foi internado no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC) da capital paulista no sábado por causa de uma intoxicação alimentar. Amanhã, ele deve retomar a agenda de campanha eleitoral.