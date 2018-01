Alckmin deve indicar na próxima semana nome do DEM

"Nos próximos dias, vamos indicar um novo secretário", ressaltou Alckmin, sem detalhar o perfil de quem ocupará o posto. O mais cotado para a vaga é o deputado federal Rodrigo Garcia, nome indicado pelo DEM para recuperar o espaço da legenda perdido na administração estadual com a saída do vice-governador Guilherme Afif Domingos, um dos fundadores do PSD, do partido.

O presidente nacional do DEM, senador José Agripino Maia (RN), informou ontem que as negociações para que o partido integre o governo estadual estão "bem avançadas" e perto de um "desfecho". O presidente da sigla confirmou ainda que Garcia "é o nome do partido para integrar o governo". O DEM pleiteava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ocupada também pelo vice-governador, mas, segundo uma fonte no Palácio dos Bandeirantes, as pressões para que Afif deixasse o posto não surtiram o efeito desejado.

"Ele deve deixar o posto, mas não agora", disse, acrescentando que o parlamentar do DEM já é o nome confirmado para a pasta da Agricultura e Abastecimento. O deputado federal foi secretário-adjunto de Agricultura de Antonio Cabrera Mano Filho, que comandou a pasta durante do governo Mário Covas, entre 1995 e 1996.