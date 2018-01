Alckmin deve disputar reeleição sem deixar o cargo O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) aceitou hoje a proposta da executiva estadual e - mesmo evitando assumir publicamente sua candidatura a reeleição - concordou em permanecer no cargo após ter seu nome homologado em convenção, o que deve ocorrer só em 30 de junho. "Já havia falado com ele ontem e hoje detalhei. Ele concordou e acha que foi uma medida correta do partido", disse o deputado estadual Edson Aparecido, presidente regional do PSDB. O pedido para que Alckmin dispute a reeleição sem se afastar do cargo deve ser entregue até o final da semana. Além disso, ficou também acertado que o PSDB estadual inicia a partir de amanhã uma série de reuniões para instruir e unifica r um discurso mais ofensivo na defesa do governo paulista. O primeiro ponto a ser enfocado é o caso do Rodoanel, que teve o contrato aditado e vem sendo alvo de críticas da oposição. O segundo tema vai ser o da segurança. "Vamos reunir toda a base do partido na região metropolitana, prefeitos, vereadores, diretórios com o secretário Michael Zeitlin (Transportes) para instrumentalizar o partido nessa direção. E, depois que o secretário Saulo assumir vamos fazer o mesmo", disse Aparecido, referindo-se ao novo titular da Segurança Pública Saulo de Castro, que toma posse no próximo dia 22. "Temos que informar o partido e a aliança do que foi o avanço do governo do PSDB nos últimos sete anos." Além de adiar ao máximo o anúncio da candidatura e de manter o governador no cargo durante a disputa, a estratégia do PSDB paulista é fazer uma campanha curta e intensa, com eventos de massa amparados pelos programas do horário eleitoral gratuito de rádio e TV, que começam no dia 20 de agosto. Aparecido admite que a situação eleitoral de Alckmin - seus principais adversários são o ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) e o deputado federal José Genoíno (PT) - é confortável. "Aqui, a oposição está primeiro preocupada com seus problemas, com seu telhado de vidro e, segundo, correndo da polícia e da Justiça", disse Aparecido, referindo-se, respectivamente ao governo municipal de Marta Suplicy e a Maluf. "Mas a situação requer um discurso ofensivo e com propostas porque se não tem adversários, o governo tem desafios como a questão da segurança", disse Aparecido. O governador recebeu hoje prefeitos, vereadores e lidereanças da região do Oeste Paulista. Ele anunciou a duplicação do lote 6 da Rodovia SP 294/Marília-Bauru. São 19 quilometros de estrada que serão duplicados. O custo da obra é de R$ 55,9 milhões e a previsão de entrega é de 18 meses a contar da assinatura do contrato para o início da obra, que deve ocorrer na próxima quarta-feira. Alckmin também anunciou o novo secretário da Casa Civil, será o ex-deputado federal Antonio Rubens Costa de Lara. "O ex-deputado é um homem da Baixada Santista, professor de Direito, muito correto, um grande quadro do partido", disse Alckmim ao anunciar o substituto do atual titular deputado estadual João Caramez, que irá disputar a reeleição. Rubens Lara, que será empossado no dia 22, tem 58 anos, foi vereador em Santos por três mandatos, deputado estadual por outros três e deputado federal entre 1991 e 1995.