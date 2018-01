Alckmin deve definir novo secretariado A decisão do secretário estadual da Segurança Pública, Marco Vinício Petrelluzzi, de disputar uma vaga de deputado federal pelo PSDB acabou antecipando a saída dos outros sete secretários que pretendem ser candidatos. "Já estava tudo acertado, inclusive com os suplentes do PSDB e do PTB na Assembléia Legislativa, que os secretários ficariam nos cargos até 5 de abril", explicou uma fonte ligada ao governo paulista. "Mas o governador Geraldo Alckmin não podia perder a oportunidade de resolver esse problema", completou, se referindo ao desgaste político que o governo vem sofrendo na área da segurança. Desde segunda-feira, Alckmin tem recebido sugestões dos secretários que irão deixar os cargos. O novo secretariado deve contemplar atuais alianças além das virtuais, já que 2002 é ano eleitoral. Entre os sempre cotados para assumir a Segurança estão o secretário-adjunto, Mário Papaterra Limongi, o presidente da Febem, Saulo de Castro, e o secretário Nagashi Furukawa, que acumularia a função com o comando da Administração Penitenciária. O presidente da Cetesb, Drausio Barreto, que é procurador da Justiça, também foi lembrado. Outros dois secretários-adjuntos estão cotados para ocupar os cargos dos titulares: na secretaria do Planejamento, Carlos Luque entraria no lugar de André Franco Montoro Filho; na do Emprego, José Luiz Ricca assumiria com a saída de Walter Barelli. Outros nomes lembrados para compor o novo secretariado são os dos deputados Antonio Kandir e Sampaio Dória, mas ainda sem a definição de qual cargo iriam ocupar. Entre os que saem estão Mendes Thame (Recursos Hídricos), Ricardo Trípoli (Meio Ambiente), João Caramez (Casa Civil) e Antonio Angarita (Governo e Gestão Estratégica). Saída Petrelluzzi comunicou a Alckmin, no início de dezembro, a vontade de disputar a eleição. Chegou a se despedir, em reunião do Conselho da Polícia Civil, em 21 de dezembro, agradecendo o apoio recebido em sua gestão. A vontade de Petrelluzzi de entregar o cargo no dia 26 de dezembro, no entanto, não agradou Alckmin. "Pareceria que o governo paulista está cedendo à pressão e seria uma condenação política de um auxiliar que foi indicado por Mário Covas", disse a fonte, lembrando que o falecido governador defendia o trabalho de Petrelluzzi na Secretaria da Segurança Pública. A questão foi resolvida com a antecipação da data da saída dos sete secretários que pretendem disputar a eleição para 22 de janeiro. O anúncio da minirreforma foi feito no sábado, após a primeira reunião do ano com o secretariado paulista. "A decisão pegou todo mundo de surpresa, mas a situação ajudou Alckmin a definir o que ele já estava com vontade de fazer e sem desagradar ninguém, nem o pessoal ligado a Covas", explicou a fonte. "Aí, Alckmin resolveu aproveitar o fato para dar uma cara nova ao governo, acho que vamos ter surpresas com os nomes dos novos secretários", disse a fonte. Petrelluzzi deseja lançar sua candidatura o mais cedo possível, em dobradinha com o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Ruy Cesar Mello, que deve tentar uma vaga na Assembléia Legislativa. "Só no âmbito da corporação, Petrelluzzi avalia que terá cerca de 40 mil votos", disse um auxiliar do governo paulista. A pressa de Petrelluzzi se justifica. Até um mês atrás ele negava enfaticamente a possibilidade de ser candidato. Além disso, coleciona uma série de críticas e tem sua imagem associada à falência do sistema de segurança. O próprio Alckmin admite que essa área é o ponto fraco de sua administração e seu maior desafio em 2002. Também seria difícil para o governo paulista bancar por mais três meses um secretário em campanha. O assunto é tabu para Alckmin, que evita se manifestar. "Seria difícil explicar a manutenção de Petrelluzzi no cargo até abril. Ele já é criticado como secretário, imagine o desgaste como secretário e candidato", avalia a fonte do Palácio. A troca do secretariado não irá alterar a linha de governo. "Mas será uma mudança simbólica, terá um caráter de renovação", disse um deputado tucano.