Alckmin descarta verba pública para estádio da Copa

Deve ser dinheiro privado", afirmou Alckmin após participar de encontro estadual da Igreja Batista em Barueri, na Grande São Paulo. O tucano disse esperar uma "solução" por parte do governador Alberto Goldman (PSDB) e do prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) em conjunto com a Fifa.

"Temos estádios importantes, o próprio Morumbi, o estádio do Palmeiras que até lá ficará pronto. Temos boas alternativas", afirmou. Para Alckmin, o Estado deve investir apenas em transporte público, em melhorias no sistema viário, em saúde e educação.