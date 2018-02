Alckmin define transporte de corpo de Campos com Lyra

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), está no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, à espera do governador de Pernambuco, João Lyra (PSB). Os dois devem se reunir nesta quinta-feira, 14, para discutir os trâmites legais e de logística para liberação e transporte do corpo do então candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, e das outras seis pessoas que morreram ontem após o jatinho em que estavam cair na cidade de Santos.

De acordo com a assessoria do governador paulista, a chegada de João Lyra ao Palácio dos Bandeirantes está prevista o início da tarde. A assessoria não soube informar quem deve participar da reunião, mas afirmou que está sendo esperada uma comitiva de aliados de Campos junto com Lyra.